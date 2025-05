'Meu INSS' apresenta instabilidade no 1º dia de consulta a descontos

O governo começou a notificar nesta terça-feira (13) os aposentados e pensionistas que tiveram descontos associativos indevidos nos contracheques nos últimos cinco anos, e ainda neste primeiro dia, o ‘Meu INSS’ apresentou instabilidade para quem tentava acessar o aplicativo.

O comunicado faz parte do processo de ressarcimento das vítimas do esquema bilionário de fraudes que envolveu a cobrança de mensalidades por associações e sindicatos de forma irregular de aposentados e pensionistas.

Segundo estimativa do INSS, 9 milhões de beneficiários tiveram algum tipo de desconto associativo em folha no período investigado, e deverão informar se a contribuição foi autorizada ou ocorreu de forma irregular.

Ainda segundo o INSS, outros 27 milhões de segurados não foram afetados pelas fraudes.

Nesta terça-feira, os beneficiários poderão analisar se os descontos são irregulares, e a partir de quarta-feira (14), poderão contestar o desconto, informando ao governo se reconhece ou não a autorização para a cobrança.

Uma vez que o valor for contestado, as entidades terão 15 dias úteis para comprovar o vínculo com o aposentado, e caso não consigam, terão de ressarcir o valor.

O novo presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, enfatizou que a notificação só acontece por meio do aplicativo ‘Meu INSS’, e alertou os beneficiários sobre possíveis golpes que podem vir a ocorrer.

“O INSS não te procurará, não mandará e-mail ou mensagem via Whatsapp, não ligará, não enviará link. Não há páginas fora do aplicativo Meu INSS. Não assine nada, não abra link. Ninguém é autorizado a falar em nome do INSS”, enfatizou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também