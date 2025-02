Microsoft anuncia "aposentadoria" do Skype após 22 anos de atividade

A Microsoft anunciou, nesta sexta-feira (28), que irá encerrar definitivamente as atividades do Skype, a plataforma de videochamadas comprada pela empresa em 2011, em 5 de maio de 2025, transferindo os usuários para o Teams.

O fim do Skype foi confirmado por meio de comunicado publicado no site oficial da Microsoft, detalhando que a motivação é a concentração no Microsoft Teams para otimizar as necessidades dos usuários da plataforma.

“Com o Teams, os usuários têm acesso a muitos dos mesmos recursos principais que usam no Skype, como chamadas individuais e em grupo, mensagens e compartilhamento de arquivos. Além disso, o Teams oferece recursos aprimorados, como hospedar reuniões, gerenciar calendários e criar e ingressar em comunidades gratuitamente”, explicou.

No X, antigo Twitter, o perfil oficial do Skype confirmou o fim das atividades e agradeceu os usuários pelo uso da plataforma.

“A partir de maio de 2025, o Skype não estará mais disponível. Nos próximos dias, você pode entrar no Microsoft Teams Free com sua conta do Skype para permanecer conectado com todos os seus chats e contatos. Obrigado por fazer parte do Skype”, disse a publicação.

