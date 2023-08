Moradores da área rural ganham curso de informática oferecido pela Prefeitura

A Prefeitura de Campo Grande, através da Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio), em parceria com a Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), está levando a Techaula Rural com o “Curso de Informática Básica” – parte da iniciativa distritos conectados para moradores da área rural dos distritos de Anhanduí e de Rochedinho e para o Assentamento Três Corações.

O curso é gratuito e promovido pela Escola de Empreendedorismo, que está sob a gestão da Superintendência de Fomento à Ciência, Tecnologia, Inovação e Incubação SCTII/Sidagro.

As aulas vão acontecer em agosto e setembro nos distritos de Anhanduí e Rochedinho no Assentamento Três Corações, e contarão com orientações sobre hardware, software, pacote office, Windows 10, navegadores de internet e diversos tópicos que são requisitos de conhecimento fundamentais para o dia a dia.

Para o secretário da Sidagro, Adelaido Vila, o objetivo é promover cada vez mais esses cursos. “É importante para que mais pessoas possam adquirir conhecimento em tecnologia e, com isso, tenham alternativas de novas ferramentas de trabalho e exerçam as atividades cotidianas com mais facilidade”, diz.

Já o diretor-presidente da Agetec, Paulo Fernando Cardoso, afirmou que, iniciativas como esta visam a inclusão digital. “Com isso, nós vamos oportunizar à população o curso que elas teriam que pagar, gratuitamente. Nele, os servidores transmitem o conhecimento necessários para várias situações do dia a dia”, disse.





Deixe seu Comentário

Leia Também