MS reforça segurança digital com investimento de R$ 1,7 milhão em novos equipamentos

O Governo de Mato Grosso do Sul investiu R$ 1,7 milhão em tecnologia para fortalecer sua infraestrutura digital.

Os recursos foram aplicados na aquisição de equipamentos de comunicação e rede, como switches e firewalls de última geração, que vão reforçar a segurança cibernética e a agilidade dos serviços públicos prestados em todo o estado.

A entrega dos equipamentos foi realizada na última terça-feira (20), na sede da Setdig (Secretaria-Executiva de Transformação Digital), com a presença de secretários e equipes técnicas.

Os aparelhos foram disponibilizados pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), em um modelo de cooperação entre pastas que visa impulsionar a transformação digital no serviço público.

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Maurício Simões Correa, a iniciativa fortalece a proteção de dados e integra um plano de modernização que beneficia todo o governo. “A entrega desses equipamentos à Setdig garante mais agilidade e segurança da informação, fundamentais para desenvolver soluções digitais na área da saúde e em outros setores do Estado”, avaliou.

Já o titular da Setdig, Robson Alencar, ressaltou que o investimento é estratégico para proteger o ambiente digital governamental e ampliar a capacidade de resposta diante de ameaças virtuais.

“Esses equipamentos sustentam todas as aplicações do nosso data center e representam um modelo padrão de parceria que vamos replicar com outras secretarias. A segurança digital não é setorial, é uma responsabilidade de todo o Estado”, explicou.

