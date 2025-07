Mundial da RoboCup 2025 tem equipe do Sesi de Naviraí entre as 10 melhores

A maior competição de robótica e inteligência artificial do mundo a RoboCup 2025 foi realizada em Salvador (BA), entre os dias 15 e 21 de julho e a equipe Tech Vikings, da Escola Sesi de Naviraí, ficou entre as dez melhores na categoria "Linha de Resgate".

Os alunos Caio Lorençone e José Gabriel Siqueira Braga formaram a equipe, coordenada pelo professor Anderson Douglas da Rocha Souza. A categoria em que eles competiram contou com mais de 20 equipes de vários países.

"A competição foi uma experiência maravilhosa. Eram muitas equipes de diversas partes do mundo, e conhecer esse pessoal, juntamente com a estratégia de seus robôs, falando com cada um em inglês, foi a parte mais divertida da competição. Conseguimos aprender muita coisa com as outras equipes, e essa experiência é algo que eu irei levar para a vida toda", disse Caio.

"Voltar para casa com uma posição de top 10 realmente nos faz pensar que o trabalho que tivemos valeu a pena. A sensação é de dever cumprido", complementou José Gabriel.

"Depois de muito trabalho, muito treino, a equipe dedicou muitas horas desde da preparação para o estadual, se classificar para o nacional e lá conseguir uma vaga para o tão sonhado mundial da RoboCup. Ver esses meninos crescendo dentro da robótica é algo difícil de descrever. Eles conseguiram se destacar entre as 10 melhores equipes de robótica do mundo dentro da categoria deles. Algo incrível vindo de crianças que ainda estão no ensino médio de uma cidade do interior do Estado", afirmou o professor Anderson.

Pesquisadores, estudantes, entusiastas e empresas de todo o mundo se reunirão para competir, aprender e inspirar novas fronteiras tecnológicas. O evento, conhecido por suas competições inovadoras, desafia as equipes a desenvolver robôs autônomos capazes de operar em cenários do mundo real, como partidas de futebol, operações de resgate e robótica de serviço.

