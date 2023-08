Musk diz que não será mais possível bloquear alguém no X/Twitter

Bloquear aquele ex irritante ou aquele amigo sem noção, quem nunca? Infelizmente essa ação tão simples pode virar memória no X, antigo Twitter. O Elon Musk, dono da plataforma, anunciou nesta sexta-feira (18) que pretende acabar com essa funcionalidade.

O anúncio de Musk veio em resposta a uma postagem da conta Tesla Owners Silicon Valley, perfil que promove a empresa de carros elétricos cujo o bilionário também é dono, onde o grupo pergunta: “Existe alguma razão para bloquear alguém em comparação com silenciar?”.

“O bloqueio será excluído como um ‘recurso’, exceto para DMs [mensagens privadas]“, disse o bilionário.

Apesar do anúncio, usuários da plataforma apontaram que Musk não pode fazer isso, já que a possibilidade de bloquear alguém é um requerimento para que qualquer aplicativo de rede social seja permitido nas lojas de aplicativo App Store e Google Play.

Deixe seu Comentário

Leia Também