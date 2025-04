Não é seu celular! WhatsApp apresenta instabilidades neste sábado

Usuários do WhatsApp relataram instabilidades no aplicativo de mensagens na manhã deste sábado (12), principalmente no que diz respeito ao envio de mensagens.

Algumas pessoas tiveram dificuldades principalmente no envio de mensagens de texto e voz em grupos.

Dados do portal Downdetector, revelam que o pico de reclamações começou às 10h, com quase 90% das reclamações referentes ao envio de mensagens, seguido por problemas no aplicativo móvel.

