Não é sua internet: WhatsApp fica fora do ar nesta quarta-feira

O aplicativo de conversa mais usado do Brasil, o WhatsApp, serviço da Meta apresenta instabilidades nesta quarta-feira (19).



Usuários não conseguem mandar ou receber mensagens novas ao usar o aplicativo pelo aparelho celular Android e Iphone, funcionando somente o WhatsApp Web utilizado pelo computador.

No Twitter internautas compartilham falta de funcionalidade do serviço e afirmam. "Desliguei e liguei a internet e o celular pra descobrir que foi o WhatsApp que caiu". Assunto já esta nos trends topics do Brasil.



