Novo data center da ALEMS proporciona mais segurança no armazenamento de dados

Nesta terça-feira (29), foi inaugurado na LEMS – (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), o novo centro de processamento de dados que vai armazenar os sistemas computacionais da instituição, de forma permanente e segura, o que permitirá a preservação de dados históricos.

Para o presidente da Casa de Leis, Gerson Claro (PP), o lançamento é de extrema importância. “O data center tem a responsabilidade de preservar parte da história, não apenas da nossa Casa, como de todo Estado", disse.

A sala foi construída e os equipamentos instalados seguindo as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e acesso à informação. Os dados, agora, estão mais seguros, em um ambiente certificado pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

O local é certificado de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados e as mais modernas normas de segurança. Foi preparada para aguentar 5.000ºC ou uma inundação de até 1,5 metros de profundidade, além de arrombamento, disparo de arma de fogo. A nova sala ficará no subsolo da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

Segundo Neder Schabib Péres, a empresa contratada para a obra tem em seu know-how o caso de um Tribunal de Justiça que pegou fogo, destruindo parte do prédio, mas que teve seus dados protegidos. "É isso que a gente busca aqui, pois são dados com muito valor histórico. Após o fogo, eles logo conseguiram restabelecer o serviço. Para isso, fizemos adequações na subestação para receber os geradores que permitirão um sistema que nunca precisará ser desligado, nem mesmo para manutenção, e já pensamos também em uma ampliação futura. Hoje, precisamos de 2 a 4 racks e ali tem espaço para oito racks e vamos demorar um bom tempo para dobrar de tamanho", explicou o arquiteto.

Além de ampliar a capacidade física de espaço e de armazenamento de dados, o gerente de Informática da Assembleia, Enio Marcelo Buzaneli, haverá autonomia de energia. "Hoje, temos a capacidade de 450 terabytes de dados e já estamos utilizando cerca de 80%. Com essa ampliação e atualização de equipamentos, teremos espaço para mais 10 anos despreocupados. A segurança dos dados é a questão principal, pois temos imagens, sons e vídeos da TV Assembleia, por exemplo, e isso é a história do Estado. Além disso, temos os dados do RH, do site oficial, temos serviços de internet, webmail, o próprio processo legislativo. Com os geradores teremos autonomia", comparou Enio.



