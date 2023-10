Operadoras avaliam acabar com WhatsApp e outras redes de graça em planos

O que para muitos é uma salvação, a possibilidade de poder acessar as redes sociais e mandar uma mensagem no WhatsApp mesmo sem internet no plano pode estar chegando ao fim, já que as operadoras de dados móveis estão discutindo o possível fim dessa promoção presente em quase todas as empresas do ramo.

Essa situação já vem sendo estudada há algum tempo pelas operadoras, mas recebeu uma atualização de Christian Gebara, presidente da Telefônica Brasil, empresa responsável pela Vivo, em entrevista ao Estadão.

Segundo o executivo, as empresas de telefonia estão preocupadas com o crescimento no consumo de dados por meio dessas promoções de acesso liberado a redes sociais, como o Facebook, Instagram e outras, e mensageiros, como o WhatsApp.

“Estamos, sim, avaliando, qual o impacto. Existe uma preocupação do setor se essa gratuidade está sendo benéfica para o próprio consumidor. No fim, não se está conseguindo dar a resposta de cobertura que se quer dar”, disse Gebara.

Um medo do setor estaria no impacto que o consumo de dados sem custos tenha impactos no fornecimento da internet móvel como um todo, além do peso da estratégia no bolso das empresas.

Outro motivo que apoiaria o fim dessa gratuidade estaria na utilização da verba necessária para se manter esses dados funcionando para outros serviços, como a ampliação da cobertura de sinal e a entrega de sinal em regiões que não são atendidas.

