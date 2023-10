Panelinhas: Instagram testa várias listas de Amigos Próximos

Se um grupinho já não fosse o suficiente, o Instagram atualmente estuda a criação de várias listas de Amigos Próximos nos Stories. A informação foi confirmada na última sexta-feira (6), pelo chefe da rede social, Adam Mosseri.

Mosseri afirmou, durante canal de transmissão, que a funcionalidade já está em fase de testes.

Atualmente, a lista de Amigos Próximos permite a criação de apenas uma lista fechada no Instagram, que permite que conteúdo seja compartilhado na rede apenas com determinados grupos de amigos.

“Isso permite compartilhar histórias com grupos menores e dá mais controle sobre quem pode ver seus Stories. Como alguém que usa amigos próximos com frequência, estou muito animado em poder criar listas adicionais para as pessoas em minha vida”, afirmou o chefe do Instagram.

A ideia inicial da empresa é que haja uma divisão o público profissional, pessoal e familiar por meio dessas diferentes listas.

Por ainda estar em período de testes, a funcionalidade não tem previsão de quando deve chegar para os demais usuários.

Deixe seu Comentário

Leia Também