Parceria entre Sebrae e Fiems irá fortalecer o atendimento a startups em MS

O Sebrae/MS e o Sistema Fiems firmaram uma parceria estratégica para impulsionar a inovação em Mato Grosso do Sul. Como parte dessa colaboração, a Startup Sesi passa a operar no Living Lab, laboratório de inovação do Sebrae, em Campo Grande.

A parceria visa fortalecer o ecossistema de startups no estado, que já conta com mais de 350 empresas mapeadas em 26 municípios. Desde 2016, o Living Lab oferece mentorias, infraestrutura e conecta empreendedores a uma rede de parceiros e investidores.

A Startup Sesi, lançada em 2021, pretende conectar startups e indústrias, promovendo soluções inovadoras para o setor produtivo. O espaço de atendimento, disponível para o público de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, está localizado na Rua Brasil, nº 205, Bairro Monte Castelo.

Para mais informações, os interessados podem ligar para 0800 570 0800 ou acessar o site ms.sebrae.com.br.

