Perfil de fofocas brasileiro lidera lista de perfis com mais Notas da Comunidade no X

O X, antigo Twitter, publicou nessa terça-feira (2) um ranking com os perfis que mais receberam “Notas da Comunidade”, funcionalidade que permite aos usuários adicionarem contexto e correções a postagens, e a página de fofoca brasileira Choquei apareceu em primeiro lugar na colocação.

O perfil da página de fofocas brasileira Choquei (@choquei) se destacou mundialmente, com um total de 243 Notas da Comunidade desde a introdução da funcionalidade, lançada para todos em dezembro de 2022.

A colocação da página chega em meio a polêmicas envolvendo a disseminação de fake news pelo perfil, que resultaram no suicídio de uma jovem de 22 anos. Como resultado do caso, a página interrompeu suas publicações no X e Instagram.

A Choquei não esteve sozinha no ranking, com a também página de fofocas POPTime (@siteptbr) aparecendo em 23º lugar, com 66 Notas da Comunidade.

Você confere a lista completa aqui.

