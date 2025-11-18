Menu
Pix atinge marco de cinco anos com adesão de mais de 170 milhões de pessoas

Mais de 20 milhões de empresas também utilizam o sistema de pagamentos instantâneos, explica o Banco Central

18 novembro 2025 - 11h23Vinícius Santos
Pix Pix   (Bruno Peres/Agência Brasil)

Lançado em novembro de 2020, o Pix revolucionou a forma como brasileiros e empresas movimentam dinheiro. Hoje, são quase 170 milhões de pessoas e mais de 20 milhões de empresas usando o sistema, que em 2024 registrou 63 bilhões de transações, movimentando R$ 26,4 trilhões — mais de duas vezes e meia o Produto Interno Bruto (PIB) do país. A velocidade da adoção surpreendeu especialistas e dinamizou negócios em todo o território nacional.

Segundo dados do Banco Central, o sistema de pagamentos instantâneo já é usado por quase 170 milhões de pessoas. “Chegamos a mais de 20 milhões de empresas”, explicou Renato Dias de Brito Gomes, Diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do BC.

O diretor reforçou que o Pix se tornou uma ferramenta de “cidadania econômica”, por incluir “todo mundo” no sistema financeiro. “O Pix tem sido uma trajetória de muito sucesso, de muita entrega para a população”, disse Gomes, destacando que a infraestrutura pública do Pix garante igualdade de condições a todos os participantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). 

Segundo ele, “Permite ao país dar um salto de eficiência. A gente passa a se comportar de uma maneira muito menos custosa e muito mais inclusiva no que se refere a pagamentos depois do Pix”, afirmou.

Além da inclusão financeira, o Pix contribuiu para a redução de tarifas no sistema, incentivou a formalização, reduziu a inadimplência, facilitou a emissão de nota fiscal e o recolhimento de tributos, além de proporcionar custos menores às pessoas jurídicas. “Houve um tremendo estímulo à digitalização do varejo, um estímulo à formalização”, acrescentou o diretor.

Funcionalidades em expansão

No lançamento, em 2020, o Pix oferecia duas opções: transferências entre pessoas e pagamentos via QR Code. Nos anos seguintes, novas funcionalidades foram implementadas, como Pix Cobrança, Pix Saque, Pix Troco e Pix Agendado. Mais recentemente, chegaram o Pix por Aproximação e o Pix Automático. O Banco Central anunciou que, em breve, será lançado o Mecanismo Especial de Devolução (MED) 2.0.

