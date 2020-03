Plataforma digital beneficia idosos que utilizam serviÃ§os pÃºblicos

Gabriel Neves, com Agência Brasil

Filas grandes, desconfortáveis, poucos atendentes disponíveis e urgência para solicitar um serviço público. Vários idosos já passaram por essa situação. Mesmo com atendimento prioritário, alguns serviços públicos não são tão eficientes quanto a internet.

Para facilitar e agilizar o atendimento à população com mais de 60 anos, o governo federal criou a plataforma Gov.br, onde o atendimento de alguns serviços sociais poderão ser feitos online.

Entre os serviços estão solicitação de aposentadoria, perícia do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), atualização de dados cadastrais, solicitação de pensão por morte e etc.

Para homens ou mulheres que contribuíram durante o período mínimo - 35 e 30 anos, respectivamente - exigido pelo INSS, a solicitação de aposentadoria pode ser facilmente preenchida na nova plataforma.

"Buscamos a transformação digital dos serviços públicos e a oferta em canais digitais simples e unificados. O cidadão, em especial o de mais idade, pode agora acessar o portal Gov.br e realizar diversos serviços sem sair de casa", ressalta o secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Luis Felipe Monteiro.

De acordo com os números apresentados no portal Gov.br, 1.836 serviços estão disponíveis no site. O número representa 54% de todos os serviços oferecidos pelo governo. Destes, oito serviços apresentam mais de 500 mil solicitações anuais.

Os mais solicitados são aposentadoria por tempo de contribuição, atualizações de dados cadastrais, benefício assistencial à pessoa com deficiência, solicitar cópia de processo no INSS, cadastrar ou renovar procuração, marcar ou remarcar perícia médica do INSS e pagamento de benefício não recebido.

