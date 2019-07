Plataformas do Facebook apresentam problemas nesta quarta-feira

Rauster Campitelli, com informações do G1

As plataformas do Facebook, incluindo Whatsapp e Instagram, estão apresentando problemas de funcionamento nesta quarta-feira (3). Entre os principais, citados pelos usuários, estão o envio de mídias, como fotos, vídeos, áudios e figurinhas (no caso do WhatsApp).

O site Down Detector, que reúne reclamações de consumidores sobre o status de serviços online, registrou fortes reclamações sobre as redes sociais do Facebook esta manhã. A maior parte dos usuários que passaram por problemas no WhatsApp encontra-se no Brasil, Argentina, Peru, Colômbia e alguns países da Europa.

Já o Facebook e o Instagram tiveram muitas reclamações nos Estados Unidos e também na Europa. Usuários também reclamaram no Twitter sobre os problemas que encontraram nas redes sociais.

