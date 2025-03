Em busca de diagnósticos precisos, foi inaugurado o Laboratório de Saúde do Senac MS em Dourados, um espaço exclusivo no Estado voltado à capacitação de profissionais da área e que conta com equipamentos de última geração, como óculos virtuais e simuladores clínicos, para serem usados durante os cursos de qualificação da área de saúde.

A inauguração integrou a ação “Semana de Inovação em Saúde”, que conta com a parceria do Governo do Estado, por meio da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) que contou com programação diversificada, palestras e oficinas sobre atendimento humanizado, simulação de cenários realistas e inovação em procedimentos e acolhimento.

Para a diretora regional do Senac, Jordana Duenha, o evento marca o início de uma parceria que vai oportunizar ambientes de inovação. “O mundo dos negócios está se transformando rápido. Carreiras e negócios também mudam de maneira significativa. Por isso, o acesso às possibilidades que o ambiente de negócios pode trazer é cada vez mais relevante e o Senac se destaca por ofertar aos alunos do curso técnico da área de saúde equipamentos e soluções modernas e atualizadas, aderentes às necessidades do mercado”.

A iniciativa faz parte do convênio firmado em 2023 entre a Semadesc e o Senac, que visa fomentar a inovação nos setores de comércio, serviços e turismo em Mato Grosso do Sul. Com um investimento total de R$ 5.858.000, o programa busca estimular a adoção de novas práticas e processos inovadores, ampliando oportunidades para profissionais e empresas.

“Nós vivemos na era da informação, tudo muito rápido. E neste setor não é diferente. Cada vez mais, contamos com imagens perfeitas, procedimentos menos invasivos, aparelhos que usam realidade virtual ou realidade aumentada. E o profissional da saúde precisa ter contato e domínio dessa inovação”, apontou o Dr. Augusto Scalabrini, cardiologista do hospital Sírio Libanês.

O presidente da Fecomércio MS, Edison Araújo, reforça que os investimentos em qualificação profissional vão nortear as ações do Sistema, em especial as do Senac. “Nós queremos atuar na melhoria da competitividade dos negócios, formando profissionais aptos a atuarem no mercado com excelência”.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também