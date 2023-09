Primeiro parque tecnológico de Campo Grande será inaugurado dia 15 de setembro

Está marcada para acontecer no dia 15 de setembro, às 17 horas, a inauguração do primeiro Parque Tecnológico de Campo Grande, o Parktec CG. O projeto foi anunciado durante o lançamento do calendário de comemoração dos 124 anos de Campo Grande, com o objetivo de promover uma transformação digital na Capital. O lançamento será na Rua Rachid Neder, nº 760, no Bairro Monte Castelo.

O Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande – Parktec CG, trata-se de um local físico onde empresas, centros de pesquisa, universidades e outras instituições se reúnem para promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação, servindo de catalisador para a cultura empreendedora e o desenvolvimento econômico de Campo Grande e de toda a América Latina.

Para a prefeita Adriane Lopes, o local será um ambiente é voltado para promover uma cultura tecnológica inovadora. “O Parque é um ambiente projetado para promover estes objetivos, impulsionando o progresso científico por meio da inovação”, disse.

Na estrutura do Parktec CG terá sala de reuniões, estúdio para podcast e ambientes compartilhados. Os setores tecnológicos prioritários propostos para início do projeto serão: AgroTech, Logística, Bioeconomia, Health, GovTech e Economia Criativa.



PARKTEC

O Parktec CG será um ambiente planejado de desenvolvimento empresarial, econômico, social, tecnológico e sustentável, promotor da cultura de inovação e empreendedorismo, da competitividade empresarial e industrial, da capacitação técnica de pessoas e empresas, e da conexão entre as atividades desenvolvidas entre empresas e ICT´s (Instituição Científica e Tecnológica), com ou sem vínculo entre si.

As principais atividades realizadas em um Parque Tecnológico incluem:

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): abrigam centros de pesquisa onde são desenvolvidas pesquisas científicas e tecnológicas. Essas pesquisas podem estar relacionadas a diversas áreas, como TI, biotecnologia, engenharia, energia renovável, entre outras.

Transferência de Tecnologia: atuam como um intermediário entre as universidades, centros de pesquisa e empresas, facilitando a transferência de conhecimento e tecnologia entre essas instituições. Eles promovem a colaboração e o intercâmbio de conhecimentos para impulsionar a inovação e o desenvolvimento de produtos e serviços.

Incubação de Empresas: incubadoras que fornecem suporte e infraestrutura para startups e empreendedores que estão desenvolvendo novas tecnologias ou produtos. As incubadoras oferecem serviços como consultoria empresarial, acesso a financiamento, espaços de trabalho e networking.

Promoção do Empreendedorismo: fomentar o empreendedorismo e apoiar o desenvolvimento de novos negócios, oferecendo programas de capacitação, mentorias, eventos e competições para incentivar a criação de empresas inovadoras.

Infraestrutura e Conectividade: infraestrutura adequada com espaços de escritórios, áreas de testes e instalações de pesquisa. Além disso, fornecem conectividade de alta velocidade e acesso a recursos tecnológicos avançados, permitindo que as empresas e instituições presentes tenham acesso a uma infraestrutura tecnológica de qualidade.

