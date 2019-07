Quantidade de curtidas não está mais visível no Instagram

Rauster Campitelli, com informações da Agência Brasil

Quem usa a rede social Instagram no Brasil percebeu nesta terça-feira (17) uma importante mudança. Entre os recursos da plataforma, o número de “curtidas”, também conhecidas como “likes” que uma publicação recebe, não fica mais visível para todos os usuários. O assunto ganhou destaque em outra rede social, o Twitter, sendo um dos mais discutidos do dia, e também esteve entre os mais buscados no Google.

A mudança no Brasil faz parte dos testes anunciados em abril deste ano durante um evento de desenvolvedores do Facebook, empresa que controla o Instagram. A experiência faz parte de uma série de medidas que o Instagram vem anunciando nos últimos meses para combater práticas nocivas na rede, como o discurso de ódio ou o bullying na web.

Tais ações são uma resposta a críticas recebidas pela plataforma de que sua arquitetura e lógica de funcionamento favoreceriam um ambiente prejudicial ao bem estar de seus integrantes. Um estudo da Sociedade Real para a Saúde Pública, realizado em 2017, apontou o Instagram como a pior rede social pra o bem estar e a saúde mental de adolescentes.

Segundo o estudo, o Instagram tem impactos importantes em adolescentes, provocando ansiedade, depressão e solidão, além de outros efeitos como na autoimagem dos jovens a partir da lógica das fotos.

Deixe seu Comentário

Leia Também