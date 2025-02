Rota MS: Motoristas criam aplicativo de transporte próprio do Estado

Com um mercado dominado pelo Uber e 99Pop, cada vez mais usuários demonstram sua insatisfação com as plataformas, com reclamações de vão desde dificuldade em encontrar corridas e preços altos até a insegurança causada pelo aluguel de contas.

Foi buscando combater isso que surgiu a plataforma Rota MS, aplicativo de transporte de passageiros totalmente sul-mato-grossense criado por um grupamento de motoristas que dividiam o sonho de um aplicativo próprio.

O JD1 conversou com Elvis, mais conhecido como ‘Corumbazinho’, um dos donos da plataforma e pioneiros do grupamento, que explicou melhor como a plataforma funciona e a origem por trás do aplicativo 100% sul-mato-grossense.

A ideia da plataforma surgiu em 2021, com um grupo de amigos que acreditavam que a comunicação era uma das peças chaves para garantir o transporte de passageiros com segurança.

Com foco na segurança, tanto do passageiro quanto do motorista, o lema do grupamento e do aplicativo é “um por todos e todos por um”, e conta com verificações dos motoristas parceiros da plataforma. “Nós exigimos CNH remunerada, antecedentes criminais, e nós temos um grupo de rastreio, nossos motoristas são todos rastreados”, disse Elvis, que explicou que a medida garante uma camada extra de segurança para todos os envolvidos na corrida.

Além do rastreio dos veículos, outra medida de segurança está na possibilidade de passageiras mulheres solicitarem corridas apenas para motoristas mulheres.

Outro atrativo destacado por Elvis está na porcentagem ganha pelos motoristas. “Por tempo indeterminado, está 100% [de lucro das corridas] para o motorista”, comentou.

Para o ‘veterano’, ver o crescimento do aplicativo é ver um sonho se tornando realidade. “É a realização de um sonho, e deixando o nosso marco na Capital, deixando um legado, e é emocionante demais para mim fazer parte dessa história que o Rota MS está deixando para todos”, destacou.

Elvis acredita que a criação da plataforma pode trazer inspiração para outras capitais brasileiras. “Acredito que nós vamos fazer história e trazer inspiração para outras capitais do nosso país”, comentou.

Ele também revelou que a plataforma já tem planos de expansão para o interior do Estado. “O céu é o nosso limite”.

O aplicativo Rota MS já está disponível para download gratuito em aparelhos Android via Google Play, e iOS (iPhone) via App Store. As corridas podem ser pagas via cartões de crédito, débito e dinheiro.

