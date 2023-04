Sextou sem dindin: Bancos apresentam instabilidade e problemas no Pix

Usuários de diversos bancos estão relatando, nesta sexta-feira (28), problemas com os aplicativos, principalmente com a movimentação envolvendo o Pix.

Segundo o site Downdetector, que monitora a atividade de vários sistemas on-line, os usuários de instituições financeiras como o Bradesco, C6 Bank, Nubank, Sicredi, Caixa Econômica Federal e Itaú estão enfrentando problemas desde o início do dia, com a situação ficando pior durante a tarde.

O problema mais comum está sendo com o Pix e qualquer tipo de operação bancária, seguido de dificuldades no acesso aos aplicativos móveis.

O Banco Central (BC), responsável por gerir o serviço de transferências instantâneas, ainda não se pronunciou sobre a instabilidade.

