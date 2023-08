Sextou sem "Zap": Aplicativo apresenta instabilidade e fica fora do ar

Diversos usuários do WhatsApp, aplicativo de troca de mensagens da Meta, estão tendo dificuldades em utilizar o aplicativo nesta sexta-feira (4), com dificuldades no envio de mensagens pelo aplicativo e as versões web e desktop.

Segundo o site Downdetector, que monitora a atividade de serviços online e registra reclamações de usuários, o WhatsApp vêm apresentando instabilidade desde o início do dia, com o pico ocorrendo às 11h.

O número de relatos de instabilidade chegou a diminuir ao longo do dia, porém, voltou a subir no início da tarde.

A Meta, empresa dona do WhatsApp, Instagram e Facebook, não se pronunciou até o momento sobre a instabilidade ou quando deve resolver os problemas.



