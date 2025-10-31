Social Media cria 'utilidade pública' para você parar de ver sobre Virginia e Vini Jr. e viraliza

Um vídeo que ensina como bloquear conteúdos sobre Virginia Fonseca e Vini Jr. no Instagram viralizou e já soma quase 4 milhões de visualizações. Publicado na quinta-feira (30) pela social media Letícia Soraggi, o tutorial mostra como ajustar as preferências da rede social para evitar publicações com palavras ou frases relacionadas ao novo casal.

Na legenda, Letícia brincou com o desabafo de muitos internautas nos últimos dias: “Cansado de ficar sabendo notícias dos famosos? Essa é a solução.”

O vídeo explica passo a passo como usar o recurso de bloqueio de palavras do Instagram, permitindo que o usuário filtre conteúdos indesejados. Entre os termos bloqueados, aparecem “Virginia”, “Vini Jr.” e outras variações ligadas ao casal, que tem dominado os feeds e os portais de notícias.

Nos comentários, que já passam de 6 mil, muita gente agradeceu pela descoberta. “Moça, muito obrigada! Eu desisti do Instagram por um mês por conta disso”, escreveu uma usuária. “MUITO OBRIGADA POR ISSO, não aguento mais ver. Farei no meu!”, comentou outra.

Muitos classificaram o tutorial como uma verdadeira “utilidade pública”, enquanto outros disseram que o conteúdo “abençoou vidas”. Alguns usuários relataram que, mesmo após seguir o passo a passo, ainda recebem publicações sobre o casal, mas a maioria garante que o método funciona.

“Nossa, vou tentar, porque não aguento mais ouvir falar o nome”, comentou um internauta.

“Eu também estava cansada”

Em entrevista ao g1, Letícia contou que também estava farta de ver notícias repetitivas sobre o casal e decidiu gravar o vídeo como forma de ajudar outras pessoas.

“Usei o vídeo para ajudar quem, assim como eu, não quer receber esse tipo de conteúdo”, explicou.

A social média, que trabalha com marketing digital, disse que ficou surpresa com o alcance da publicação: “Nunca recebi tantas visualizações! Mas fico feliz em poder ajudar”, afirmou.

Desde então, o vídeo segue circulando amplamente nas redes e inspirando outros criadores a darem dicas para “limpar o feed” de assuntos que os usuários preferem evitar.

