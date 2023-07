Sonora recebe sinal digital de TV com 10 canais em alta resolução 

Múnicípio do interior de Mato Grosso do Sul, Sonora agora tem os equipamentos do Programa Seja Digital, criado pelo Ministério das Comunicações (MCom) e adquiridos pela Prefeitura da cidade com o objetivo digitalizar o sinal da televisão para aqueles que até então só tinham o sinal analógico de TV aberta.

Todo o processo de adesão foi feito de forma EAD, com os servidores públicos municipais e, após todas as adequações, Sonora recebeu a infraestrutura necessária para que o sinal digital de TV fosse disponibilizado à população. Já está em operação a torre, com antena, abrigo e transmissores.

Durante a inauguração do equipamento, o prefeito de Sonora, Enelto Ramos da Silva, reforçou que aparelhos mais antigos precisam de conversor. "É uma alegria poder anunciar que os sonorenses agora terão um sinal de televisão melhor em suas casas. O sinal digital está disponível para quem tem TV Digital, essas mais modernas. Mas as mais antigas, TVs de tubo e aparelhos fabricados até 2010, precisam de um conversor", destaca Enelto.

Pessoas inscritas em programas sociais, através do CadÚnico e com NIS (Número de Identificação Social) podem solicitar uma antena e conversor para o seu imóvel gratuitamente. Basta ligar no 0800 000 1620 ou acessar o site https://tvdigital.sejadigital.com.br/nis , entre os dias 17/07 a 11/08. A entrega será feita pela equipe da Gerência Municipal de Assistência Social e Trabalho após agendamento.

