Startups terão investimento para criar soluções para problemas da saúde no Estado

O Sebrae/MS e a Unimed/CG firmaram uma parceria que resultou no lançamento do Programa de Inovação Aberta, uma iniciativa que selecionou startups para a criação de soluções voltadas aos desafios da saúde com mais de 70 inscrições. As empresas selecionadas para a próxima fase já foram anunciadas.

A startups selecionadas receberão até R$ 50 mil para realizar Provas de Conceito (PoCs), um processo avaliativo com duração de três meses que irá validar a solução antes de um investimento mais significativo.

Os selecionados serão divididos em desafios de acordo com a solução inscrita, são elas: gestão preditiva dos custos assistenciais, redução do lead time do atendimento médico e inovação em processos e tecnologias para saúde.

A seleção e desenvolvimento de protótipos das startups podem ser executadas em até 90 dias e, ao final, as melhores soluções poderão firmar contrato com a Unimed/CG.



Segundo o Diretor Administrativo da Unimed de Campo Grande, Filipe Vieira, a inovação é uma estratégia buscada no dia a dia da empresa. “Acreditamos que a inovação aberta é essencial para impulsionar o avanço sustentável da nossa cooperativa, fortalecendo conexões com o ecossistema e ampliando nosso impacto positivo na saúde”, comenta.

Para o Sebrae/MS, o apoio dos pequenos negócios também é voltado aos empreendedores que atuam com soluções inovadoras dentro do Living Lab – Laboratório de Inovação Aberta e Prototipagem do Sebrae/MS. A partir do programa Infront, grandes e médias empresas podem buscar atendimento que conecta soluções desenvolvidas por startups, além de diversas dinâmicas que incentivam a inovação aberta para o ecossistema empresarial e acadêmico do estado.

O modelo de inovação aberta integra as ações externas do Sebrae e consiste em reconhecer as necessidades de grandes empresas, conectando-as à comunidade empresarial capaz de oferecer soluções desse porte – neste caso, as startups.

Edson Fanaia de Medeiros, é dono da startup WET, que facilita o atendimento de pacientes em clínicas, hospitais e operadoras e se inscreveu no edital do programa.

“O que motivou a gente foi acreditarmos que a nossa solução pode diminuir custos para clínicas, hospitais e operadoras e melhorar a comunicação entre médico e paciente com a nossa experiência na área médica, tecnologia e inovação para desenvolver soluções viáveis e que atendam as regulamentações do setor de saúde”, compartilha o empreendedor.

