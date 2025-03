Sul-mato-grossenses brilham e conquistam trofÃ©us em festival de robÃ³tica no DF

Duas equipes de Mato Grosso do Sul fizeram bonito e ajudaram o estado a conquistar dois troféus no Festival Sesi de Robótica 2025, disputado no Distrito Federal, entre os dias 11 e 15 de março.

A Tech Vikings, da Escola Sesi de Naviraí, conquistou o primeiro lugar na categoria First Lego League Challenge, onde teve a parceria da Robocoe, de Aracaju. Eles somaram 535 pontos para superar a união entre Nanomasters, de Goiás, e Turma do Bob, de Minas Gerais.

Outra equipe sul-mato-grossense que fez bonito foi a BR Racing, da Escola Sesi de Dourados, que na categoria Formula 1 in Schools, foi reconhecida pelo melhor projeto de patrocínio e marketing.

Além das equipes premiadas, Mato Grosso do Sul foi representado na categoria FIRST Tech Challenge (FTC) pela Tech Vikings, e na categoria FIRST Robotics Competition (FRC) pelas equipes FRCapi (Escola Sesi de Campo Grande), Tera Robotics (Escola Sesi de Três Lagoas) e Tech Vikings.

O festival contou com a presença de 2,5 mil alunos de escolas públicas e privadas que representaram 270 equipes das cinco regiões do país.

