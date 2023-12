TechVikings de Naviraí conquista dois prêmios de robótica no DF

Durante a seletiva regional do Festival Sesi de Robótica, disputada no último fim de semana em Brasília (DF), a equipe TechVikings, da Escola Sesi de Naviraí, conquistou dois prêmios oficiais n

O time levou para casa os troféus do Desafio do Robô e do Melhor Projeto de Inovação, ambos na modalidade FIRST Lego League (FLL).

A temporada 2023/2024 da FIRST LEGO League (FLL) desafia os estudantes de 9 a 16 anos a projetar robôs com peças da LEGO, cumprir missões e buscar soluções para problemas reais da sociedade. O tema do desafio é "Masterpiece", que explora como o teatro, o cinema, a música e o design unem as pessoas e permitem criar o futuro.

Além da TechVikings, disputaram a seletiva regional as equipes Capitech, da Escola Sesi de Campo Grande, e Tera Robotics, da Escola Sesi de Três Lagoas.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também