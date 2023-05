Telegram afirma que não foi notificado pela Senacon

O Telegram, alvo de polêmicas recentes envolvendo a Polícia Federal e o governo, afirmou nesta quinta-feira (4) que foi alvo de acusações injustas por parte do ministro da Justiça, Flávio Dino.

A plataforma afirmou, por meio de post em seu Twitter, que, “ao contrário das afirmações espalhadas pelo Ministro da Justiça Flávio Dino”, não houve tentativa de contato por parte da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).

Segundo a empresa, o único contato ocorreu dia 20, porém, respondeu a solicitação em um dia útil. “Nenhuma outra notificação foi enviada anteriormente pela Senacon”, afirmou a companhia.

Ao contrário das afirmações espalhadas pelo Ministro da Justiça Flávio Dino, o Telegram respondeu à solicitação da SENACON um dia útil após o envio. Diferente de outras empresas, o Telegram não foi informado sobre a solicitação até o dia que foi culpado de "não responder". pic.twitter.com/EfzrDn0PEB — Telegram Brasil (@telegram_br) May 4, 2023

O Ministério da Justiça ainda não se manifestou sobre as declarações da empresa.

