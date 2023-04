Telegram é retirado das lojas de aplicativos do Brasil

O aplicativo de troca de mensagens Telegram foi removido na tarde desta terça-feira (28) das lojas de aplicativo App Store, exclusiva para usuários do iOS, utilizado pelos iPhones, e a Google Play Store, utilizada por celulares com o sistema operacional Android.

A remoção, no entanto, não é surpresa, já que a mesma ordem judicial que tirou o aplicativo do ar também previa que as lojas de aplicativo retirassem o programa de seus catálogos de downloads.

Na App Store, ao procurar pelo aplicativo, a busca não tem mais resultados, e no lugar outros aplicativos semelhantes são sugeridos. Já na Play Store, a página do aplicativo ainda está lá, porém, um aviso informa que a plataforma não está mais disponível para download.

Aplicativo banido

Após falhar em entregar os dados solicitados pela Polícia Federal, a Justiça determinou na última quarta-feira (26) que o Telegram fosse suspenso, por tempo indeterminado, no Brasil.

A Apple, responsável por controlar a App Store, o Google, e as empresas de telefonia Claro, Oi, Tim e Vivo receberam um ofício que determinou o bloqueio do aplicativo no mesmo dia da decisão judicial.

O aplicativo chegou a fornecer os dados, porém, parcialmente, o que resultou na suspensão.

Além disso, a Justiça ampliou a multa aplicada ao aplicativo, que passou de R$ 100 mil para R$ 1 milhão por dia que a empresa não fornece os dados solicitados.

