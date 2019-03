TV fechada registra queda de 0,8% no número de assinantes em 2019

A TV por Assinatura registrou 17,5 milhões de contratos ativos em janeiro de 2019, redução de 0,8% quando comparado a dezembro de 2018 e diminuição de 3,6% nos últimos 12 meses, de acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Dos quatro grandes grupos que prestam o serviço no país, apenas a Oi apresentou crescimento entre janeiro de 2018 e janeiro de 2019, mais 5,4%. A NET/Claro, Vivo e SKY tiveram reduções de 5,8%, 2,2% e 1,5%. De acordo com os números de janeiro de 2019, os grandes grupos detêm 97,1% dos contratos de serviço de TV por Assinatura, sendo NET/Claro com 48,8%, SKY com 30,2%, Oi com 9,2% e Vivo com 8,9%.

Apesar da redução no país, o serviço de TV por Assinatura cresceu nos estados das regiões Nordeste e Norte nos últimos 12 meses. Os três maiores crescimentos foram registrados nos estados do Maranhão, que registrou aumento de 23,9 mil contratos (+13,5%), Rio Grande do Norte mais 11,8 mil (+5,1%) e Pará mais 11,7 mil (+3,8%).

Os números de contratos ativos da TV Paga estão disponíveis no Portal da Anatel .

