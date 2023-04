Twitter começa a remover contas com ameaças de massacres em escola

Após se recusar inicialmente a excluir e bloquear perfis que estimulavam ataques a escolas, o Twitter cedeu aos pedidos da força-tarefa criada pelo Ministério da Justiça e começou a fazer uma “limpa” na plataforma.

A assessora especial do ministro Flávio Dino e futura secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça, Estela Aranha, informou que a plataforma começou a retirar os perfis indicados pelo governo ainda na quinta-feira (13).

No total, cerca de cem perfis e centenas de dados foram retirados da plataforma, e outros podem ser excluídos.

A ação, no entanto, não surge de boa-vontade da empresa, já que a recusa da plataforma em banir usuários poderia acarretar em uma multa instituída com base no Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto da Criança e do Adolescente, no valor de R$ 12 milhões.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também