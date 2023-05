Twitter começará a excluir contas inativas por 30 dias

O dono do Twitter, o bilionário Elon Musk, anunciou nesta segunda-feira (8) que a plataforma atualizará seus termos de uso, e começará a remover contas inativas por mais de 30 dias.

Segundo Musk, os usuários precisarão acessar suas contas pelo menos uma vez a cada 30 dias para evitar a remoção permanente por "inatividade prolongada".

Apesar do anúncio, o bilionário não informou quem está sujeito às regras, quando elas começam a valer e nem se será possível recuperar as contas com o mesmo número de seguidores antes da exclusão.

