Uber lança corridas em grupo com desconto e até 5 paradas

Quem nunca teve que puxar a calculadora antes de entrar no carro ou já ficou brigando para saber quem vai descer primeiro ao pedir um carro por aplicativo? Colocando um fim a esses problemas, a Uber lançou, nesta quarta-feira (16), uma nova funcionalidade que permite viagens em grupo.

Agora, ao solicitar a corrida, o usuário terá a opção de escolher entre uma corrida padrão ou uma compartilhada.

Ao selecionar a nova função, além de cada pessoa pagar de maneira igual e automática a sua parte, também será possível adicionar diretamente suas paradas da maneira que for mais conveniente.

Além disso, segundo a plataforma, ao optar pela nova categoria, você poderá economizar até 30% em comparação ao valor de uma viagem individual.

Como utilizar uma viagem em grupo

Ao iniciar a corrida, basta selecionar a opção “Viagem em Grupo”, que surgirá nas configurações de corrida.

Lá, você poderá convidar seus amigos por meio de um link, que pode ser enviado facilmente pelo WhatsApp, Telegram, Instagram e várias outras redes sociais com troca de mensagens.

Ao clicar no link, os convidados para a corrida não só poderão adicionar os pontos de parada como também definir seus destinos finais, caso sejam diferentes daquele do dono da corrida, informações que serão repassadas automaticamente para o motorista.

Serão permitidas até quatro pessoas por grupo e cinco paradas por corrida.

Infelizmente o usuário do aplicativo em Campo Grande vai ter que esperar um pouco mais, já que a funcionalidade está disponível apenas em Anápolis (GO), Brasília (DF), Macapá (AP), Manaus (AM), Natal (RN), Pelotas (RS), Porto Alegre (RS), Recife (PE) e São Luís (MA), sem uma data para quando deve chegar nas demais cidades do Brasil.

