Universidade terá ponto para recarga em carros elétricos

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) em Campo Grande terá o primeiro eletroposto para abastecimento de veículos e bicicletas elétricas do Estado. A ação é uma parceria da universidade, com o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) e o Governo do Estado. A inauguração será na segunda-feira (24).

Construída próximo ao complexo de piscinas do campus, o ponto de recarga utiliza energia solar fotovoltaica, ligada a rede de distribuição da concessionária de energia elétrica que atende o Estado. Com potência nominal de 95 kW, a fonte permite uma recarga rápida.

O vice-presidente do Detran, Rudel Trindade, defende que a iniciativa é promissora para o estado e garante que novos postos devem ser criados, visto que até o final do mês passado, haviam registrados 271 veículos híbridos em MS.

"O carro híbrido tá vindo para ficar, você já nota na nossa frota uma participação expressiva e o Detran vai sim investir, com autorização do governador Eduardo Riedel, em novos eletropostos, porque nós deslumbramos a sair um futuro melhor com a energia renovável, um futuro de economia e sustentabilidade na área de veículos", pontuou..

O projeto coordenado pelo professor Ruben Barros Godoy conta com a participação de professores, técnicos, profissionais e estudantes de graduação e pós-graduação em engenharia elétrica.

