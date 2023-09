Usuários do X não podem mais denunciar postagens com informações falsas

O X, antigo Twitter, desativou por completo o seu recurso de desinformação ao remover a opção de seus usuários denunciarem informações falsas sobre as eleições. A informação foi divulgada pela organização de pesquisa Reset.Tech Australia nesta quarta-feira (27).

Em 2022, o X, na época Twitter, havia adicionado a opção para os usuários denunciarem conteúdo enganoso ou desinformação no aplicativo, porém, a opção desapareceu.

Agora, ao escolher denunciar uma postagem, apenas as opções de denunciar spam, suicídio ou automutilação, identidades enganosas, material sensível e discurso violento ou de ódio, entre outros, aparecem.

Em entrevista à Reuters, Alice Dawkins, diretora-executiva da Reset, informou que a exclusão dessa opção surge em um momento delicado.

“Seria útil entender por que o X aparentemente retrocedeu em seus compromissos de mitigar o tipo de desinformação séria que se traduziu em real instabilidade política nos EUA, especialmente às vésperas do ‘ano dos pára-choques’ de eleições globalmente“, afirmou.

A organização demonstrou principalmente sua preocupação com o fato da ferramenta ter sido removida apenas algumas semanas antes de o país votar em um referendo para adição de voz indígena no parlamento australiano.

