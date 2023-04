Usuários poderão conectar WhatsApp em até 4 celulares ao mesmo tempo

Uma nova funcionalidade do WhatsApp permitirá que usuários do aplicativo possam utilizar, simultaneamente, a mesma conta em até quatro celulares diferentes, sem a necessidade de desconectarem do aparelho.

A expectativa da empresa é que a novidade chegue para todos os usuários nas próximas semanas, de forma gradativa, com alguns tendo acesso antes de outros.

A funcionalidade funcionará de forma parecida com a que permitiu que os usuários pudessem enviar mensagens em navegadores, computadores e tablets mesmo quando o celular não estivesse conectado à internet.

Isso significa que as contas funcionarão de forma independente, e segundo o WhatsApp, mensagens, arquivos, ligações e outras informações continuarão protegidas com criptografia de ponta a ponta.

Apesar disso, caso o aparelho principal ficar inativo por muito tempo, todos os demais serão desconectados automaticamente.

Deixe seu Comentário

Leia Também