WhatsApp com propagandas: Meta discute incluir anúncios no aplicativo

O jornal britânico Financial Times (FT) divulgou a informação que equipes da Meta estão discutindo a possibilidade de incluir anúncios no WhatsApp, proposta que vem causando controvérsias dentro da empresa.

A informação, no entanto, foi contestada pelo diretor do WhatsApp, Will Cathcart, que foi até o seu X – antigo Twitter, para contestar a informação. “Essa história do @FT é falsa. Não estamos fazendo isso”, afirmou o executivo em publicação.

Apesar disso, o jornal observa que um porta-voz do WhatsApp não contestou o fato de a ideia estar sendo debatida, e sustenta a ideia que o assunto está movimentando o alto escalão da empresa.

