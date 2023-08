WhatsApp deixará de funcionar em 35 modelos de celulares; confira

O WhatsApp, um dos aplicativos de troca de mensagens mais utilizados no mundo, deixará de dar suporte à 35 modelos diferentes de celulares, das mais diversas marcas, à partir desta terça-feira (1º de agosto).

Segundo a Meta, empresa dona do WhatsApp, essa indisponibilidade do aplicativo em vários aparelhos ocorrem devido a constante evolução do aplicativo, que exige atualizações frequentes para manter sua funcionalidade.

Apesar disso, é possível que os usuários desses modelos continuem tendo acessos ao aplicativo, temporariamente, desabilitando as atualizações automáticas nas configurações da App Store (iOS) ou Play Store (Android). Essa solução, no entanto, só funcionará por algum tempo, já que o aplicativo começará a exigir atualizações.

Diversos celulares de marcas como Apple, Samsung, LG, Huawei e outras, perderão acesso ao aplicativo. Confira a lista completa:

- iPhone 6S

- iPhone SE

- iPhone 6S Plus

- Samsung Galaxy Core

- Samsung Galaxy Trend Lite

- Samsung Galaxy Ace 2

- Samsung Galaxy S3 mini

- Samsung Galaxy Trend II

- Samsung Galaxy X cover 2

- LG Optimus L3 II Dual

- LG Optimus L5 II

- LG Optimus F5

- LG Optimus L3 II

- LG Optimus L7II

- LG Optimus L5 Dual

- LG Optimus L7 Dual

- LG Optimus F3

- LG Optimus F3Q

- LG Optimus L2 II

- LG Optimus L4 II

- LG Optimus F6

- LG Enact

- LG Lucid 2

- LG Optimus F7

- Huawei Ascend Mate

- Huawei Ascend G740

- Huawei Ascend D2

- Sony Xperia M

- Lenovo A820

- ZTE V956 – UMI X2

- ZTE Grand S Flex

- Faea F1THL W8

- Wiko Cink Five

- Winko Darknight

- Archos 53 Platinum



