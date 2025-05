WhatsApp deixará de funcionar em IPhones antigos a partir de segunda-feira

O WhatsApp deixará de funcionar em iPhones mais antigos a partir da próxima segunda-feira (5). A partir dessa data, o app será compatível apenas com modelos que rodam o iOS 15.1 ou versões mais recentes.

Com a mudança, aparelhos que pararam nas versões 13 e 14 do sistema da Apple perderão acesso ao aplicativo. Em sua Central de Ajuda, o WhatsApp vem exibindo a seguinte mensagem: "a partir do dia 5 de maio de 2025, o WhatsApp será compatível apenas com iOS 15.1 e posterior".

Para continuar usando o aplicativo, a pessoa precisa atualizar o sistema do iPhone ou transferir a conta para um aparelho com uma versão mais recente.

No momento, segundo a Central de Ajuda do WhatsApp, não há alterações para quem usa Android. O requisito continua sendo o Android 5.0 ou superior.

O WhatsApp explica que, anualmente, verifica os softwares Android e iOS (iPhone) mais antigos e com menos utilizadores. Após fazer o levantamento, o aplicativo pode deixar de receber atualizações de segurança, o que é um problema para o usuário, já que a correção de falhas ocorre constantemente em qualquer aplicativo.

Além disso, sistemas operacionais antigos não terão capacidade para executar as novas funcionalidades que o WhatsApp ganhar. Segundo a empresa, esse procedimento é normal no "setor tecnológico".

