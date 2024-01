Usuários podem criar figurinhas diretamente pelo WhatsApp; saiba como

Pedro Molina, com informações do Mundo Conectado

O WhatsApp anunciou nesta quinta-feira (11) uma nova funcionalidade para as versões móveis do aplicativo: a criação de figurinhas diretamente no mensageiro, sem a necessidade de programas de terceiros, possibilitando um envio rápido nas conversas.

O recurso, que já estava disponível há algum tempo no WhatsApp Web, versão para navegadores da plataforma, já está disponível para os dispositivos iOS, os iPhones. Para a tristeza de usuários de celulares Android, não há previsão para quando a funcionalidade estará disponível.

Com o recurso, será possível criar diretamente na conversa os stickers, também chamados de adesivos ou figurinhas, usando imagens da galeria de imagens ou de fotos capturadas na hora, tudo ainda dentro do aplicativo.

A interface já ajuda o usuário a “recortar” o foco da imagem, além de permitir a adição de textos e emojis na figurinha. Além disso, o usuário também pode modificar outras figurinhas, criando variantes ou editando imagens já existentes.

O recurso está sendo implementado de maneira gradual, então se você ainda não tem acesso, basta esperar alguns dias até a funcionalidade chegar.

Para criar uma figurinha, basta o usuário abrir a aba de figurinhas no aplicativo e, em seguida, clicar no ícone com o sinal de ‘+’, e depois vá até “Criar suas próprias figurinhas”.

Em seguida, basta selecionar a imagem que vai virar uma figurinha e selecionar se ela será recortada ou manterá o fundo original.

Depois desse ponto, você pode personalizar sua figurinha com textos, emojis ou desenhos. Caso sinta-se feliz com sua “obra-prima”, basta clicar no ícone em formato de seta para direita e pronto, sua nova figurinha foi enviada.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também