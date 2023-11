WhatsApp não terá mais backup grátis ilimitado para conversas

Pedro Molina, com informações do Mundo Conectado

O aplicativo de trocas de mensagens WhatsApp não vai mais oferecer backup grátis ilimitado, segundo informações da Meta, empresa responsável por controlar o aplicativo, e o Google, com o armazenamento gratuito se limitando a apenas 15 GB.

Segundo o portal WaBetaInfo, a informação foi descoberta na versão beta 2.23.24.21 do WhatsApp do Android, e é reforçada por um comunicado na página de suporte do Google.

Apesar disso, não há uma confirmação de quando o backup gratuito ilimitado chegará ao fim.

Vale lembrar que os usuários terão acesso a 15 GB de backup gratuito em seu armazenamento do Google, desde que sua conta do WhatsApp e gigante da tecnologia estejam associadas. Caso o usuário queira utilizar mais espaço de armazenamento, será necessário que ele realize a compra de espaço adicional em sua conta Google.

