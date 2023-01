WhatsApp permitirá envio de imagens em alta qualidade

O WhatsApp é uma das plataformas de troca de mensagens mais utilizadas atualmente, porém, uma das principais reclamações de usuários é em relação à compressão de imagens da plataforma, o que resulta em uma grande perda de qualidade delas, problema que começou a ser resolvido em versões beta do aplicativo. As informações são do portal WABetaInfo.

Visando essas reclamações, a Meta, dona do aplicativo de troca de mensagens, começou a testar uma nova funcionalidade, permitindo que seus usuários enviem imagens com uma qualidade melhor, mas limitadas até 1,4 megapixel.

Na versão beta para Android, lançada no começo da semana passada, o usuário poderá escolher entre envias as mensagens mais compactas, para economizar dados, ou enviar as imagens mais “robustas” e com uma qualidade melhor. Além disso, outra atualização do beta para o sistema do Google mostrou que será possível enviar o arquivo original da imagem, preservando ainda mais a qualidade.

As funcionalidades ainda estão em desenvolvimento, e Meta não divulgou uma data específica para a chegada da nova ferramenta para todos os usuários do aplicativo.

