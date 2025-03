X, antigo Twitter, tem instabilidade e fica fora do ar nesta segunda-feira

O X, antigo Twitter, está passando por instabilidade nesta segunda-feira (10) em todo o mundo, com a rede social até mesmo chegando a ficar fora do ar por algum tempo durante a manhã de hoje.

Segundo o site Downdetector, que é especializado em analisar a disponibilidade de serviços online, as notificações devido a instabilidade começaram por volta das 6h, no horário de Brasília, com usuários relatando problemas ao realizar novas publicações — tanto pelo site quanto pelo aplicativo — e em casos mais extremos, dificuldades para acessar a plataforma de forma geral.

Apesar de uma queda no número de notificações por volta das 6h45 até as 9h, os problemas com a plataforma voltaram e, como era de se esperar, as reclamações inundaram o Downdetector novamente, que ainda aponta para instabilidade na rede social até o fechamento desta matéria.

Elon Musk, dono da rede social, ainda não se pronunciou oficialmente até o momento sobre a instabilidade. Não se tem previsão de quando os sistemas da rede social devem voltar ao normal.

