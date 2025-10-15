Menu
Trânsito

A uma semana do aniversário, criança de 1 ano morre atropelada por caminhão em Corumbá

Veículo estava sendo manobrado pelo tio da vítima, que não percebeu a presença da menina atrás do caminhão

15 outubro 2025 - 10h11Luiz Vinicius
Menina tinha forte apego com o tioMenina tinha forte apego com o tio   (Diário Corumbaense)

Criança, de apenas 1 ano, morreu atropelada por um caminhão, na manhã desta quarta-feira, dia 15 de outubro, na rua Minas Gerais, no bairro Popular Nova, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que o veículo era conduzido pelo tio da bebê, que não teria percebido a presença da vítima na traseira do caminhão, enquanto realizava uma manobra em frente a residência.

As rodas passaram sobre o corpo da menina, que mesmo com o acionamento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local dos fatos.

O tio ficou em estado de choque. Segundo detalhes do jornalista De Paula, a vítima era muito apegada ao familiar e foi solicitado a presença de um psicólogo para acompanhar a família.

A menina, inclusive, faria aniversário na próxima semana, no dia 22 de outubro, onde completaria 2 anos de vida.

O local foi isolado pela Polícia Militar para o trabalho de praxe da Polícia Civil e da Polícia Científica.

