Trânsito

Colisão entre veículos deixa uma pessoa morta na BR-267, em distrito de Nova Andradina

Os dois veículos estavam trafegando em direções opostas e houve batida frontal

16 outubro 2025 - 10h54Luiz Vinicius
Astra ficou completamente destruídoAstra ficou completamente destruído   (Jornal da Nova)

Motorista de um Chevrolet Astra, que não teve a identificação divulgada, morreu durante um grave acidente com um Toyota Corolla, na noite desta quarta-feira, dia 15 de outubro, na BR-267, na região de Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina.

Informações apontam que os dois veículos estavam trafegando em direções opostas, quando por motivos a serem apurados, um dos veículos teria invadido a pista contrária, provocando a colisão frontal.

O Astra ficou no acostamento com a frente completamente destruída e o motorista não resistiu aos ferimentos. Já o Corolla parou nas margens da pista, na área de vegetação, e o condutor foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local orientando o trânsito e isolando a área para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

