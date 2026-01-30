Acidente deixa uma pessoa em estado grave e carro em chamas na BR-163, em Dourados

Pelo menos uma pessoa ficou em estado grave na manhã desta sexta-feira, dia 30, em razão de um acidente de trânsito envolvendo dois veículos de passeio, na BR-163, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Um dos carros, a princípio um Chevrolet Corsa, ficou em chamas após o impacto contra um Fiat Pálio, que ficou tombado na pista em decorrência do impacto.

Segundo informações do portal Alerta Dourados, o veículo que pegou fogo seguia de Caarapó para Dourados, quando em determinado momento, por motivos a serem apurados, perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e entrou na contramão da pista, atingido o Pálio.

Essa vítima mais grave, a princípio do Corsa, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para atendimento médico no Hospital da Vida.

Enquanto uma equipe de militares atuava na contenção das chamas, socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizaram o atendimento de mais duas vítimas.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para acompanhar a ocorrência e auxiliar no trânsito.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também