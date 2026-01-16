Acidente na Serra da Alegria deixa dois feridos e pista escorregadia em Rio Verde

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas durante um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira, dia 16, na Serra da Alegria, em Rio Verde de Mato Grosso, a 210 quilômetros de Campo Grande.

O motorista do caminhão acabou perdendo o controle e chegou a colidir contra o guard rail que protege a pista. No entanto, o acidente fez com que vazasse óleo e deixasse a pista escorregadia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, as vítimas já haviam sido socorridas e encaminhadas para uma unidade hospitalar.

Os militares realizaram uma lavagem inicial da via como medida emergencial e aguardaram a chegada de caminhões com areia para dar continuidade à limpeza e contenção do produto.

Devido ao acidente, a Serra da Alegria está parcialmente interditada, permitindo apenas a passagem de veículos leves ou com tração.

