Menu
Menu Busca sexta, 16 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Trânsito

Acidente na Serra da Alegria deixa dois feridos e pista escorregadia em Rio Verde

O motorista do caminhão acabou perdendo o controle e chegou a colidir contra o guard rail

16 janeiro 2026 - 15h54Luiz Vinicius
Acidente envolveu um caminhão carregado com óleo dieselAcidente envolveu um caminhão carregado com óleo diesel   (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas durante um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira, dia 16, na Serra da Alegria, em Rio Verde de Mato Grosso, a 210 quilômetros de Campo Grande.

O motorista do caminhão acabou perdendo o controle e chegou a colidir contra o guard rail que protege a pista. No entanto, o acidente fez com que vazasse óleo e deixasse a pista escorregadia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, as vítimas já haviam sido socorridas e encaminhadas para uma unidade hospitalar.

Os militares realizaram uma lavagem inicial da via como medida emergencial e aguardaram a chegada de caminhões com areia para dar continuidade à limpeza e contenção do produto.

Devido ao acidente, a Serra da Alegria está parcialmente interditada, permitindo apenas a passagem de veículos leves ou com tração.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Motociclista não resistiu aos ferimentos
Trânsito
Motociclista perde direção em curva, cai e morre em Guia Lopes da Laguna
Motorista é arremessado de carro em acidente e morre na MS-158, em Amambai
Trânsito
Motorista é arremessado de carro em acidente e morre na MS-158, em Amambai
Amarildo fez post nas redes sociais um dia antes da morte
Trânsito
Premonição? Motorista que morreu em Paranaíba fez post sobre velório um dia antes
Celta ficou completamente destruído
Trânsito
Motorista morre prensado após acidente com carreta na BR-158, em Paranaíba
Ciclista foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros
Trânsito
Ciclista atinge carro que entrava em estacionamento e fica ferida em Nova Andradina
Polícia Militar de Trânsito esteve no local
Trânsito
Motociclista é socorrido inconsciente após cair em rua do Coronel Antonino
Van atingiu uma árvore
Trânsito
Van conduzida por adolescente acerta árvore e 11 morrem na fronteira entre MS e Bolívia
Família morreu em grave acidente
Trânsito
Servidora do TJMS, marido e filho morrem em grave acidente em rodovia de SP
Acidente deixou estragos na rotatória
Trânsito
VÍDEO: Motorista destrói semáforo em acidente em rotatória de Campo Grande
Os três mortos do grave acidente na MS-240
Trânsito
Sobe para três o número de mortos em razão do acidente na MS-240, em Inocência

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Foto: Reprodução
Geral
Vídeo: Henri Castelli tem convulsão durante prova do líder no BBB
Imagem ilustrativa
Polícia
Homem morre em confronto com o Batalhão de Choque em Campo Grande
Motos apreendidas - Foto: Divulgação
Polícia
Polícia desmantela esconderijo de motos furtadas no bairro Nhanhá e prende casal