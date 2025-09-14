Menu
Trânsito

Adolescente provoca acidente ao furar preferencial e deixa seis pessoas feridas em MS

Família da menor, no entanto, não teria aceitado reparar os danos causados

14 setembro 2025 - 11h16
Acidente deixou vários feridosAcidente deixou vários feridos   (Paranaíba Notícias)

Adolescente, que não teve a idade revelada, causou um acidente que deixou pelo menos seis pessoas feridas durante essa semana em Paranaíba, a 406 quilômetros de Campo Grande, nesta semana - mais especificamente na última quinta-feira, dia 11.

O acidente teria acontecido na Avenida Aristides Klafke no cruzamento com outra rua, que não foi detalhada.

Informações do boletim de ocorrência apontam que uma das vítimas, de 20 anos, relatou que seguia pela avenida, quando duas motocicletas, ambas conduzidas por dois menores, furaram a preferencial do cruzamento e causaram o acidente.

A vítima ainda disse na delegacia que uma das pessoas que pilotava uma das motos, era uma adolescente e filha de uma professora na cidade. A outra motocicleta teria como piloto, possivelmente, o namorado dela, também menor de idade.

O portal Paranaíba Notícias trouxe a informação que pelo menos seis pessoas ficaram feridas, sendo um casal, os dois menores, um rapaz e outra pessoa.

A versão ainda foi corroborada por imagens de câmera de segurança divulgada pelo portal, que mostra o avanço na preferencial ocasionando pelas duas motocicletas, provocando assim o acidente.

Ainda conforme o portal, a família da adolescente chegou a ser procurada por uma das vítimas para o reparo dos danos materiais, porém, teria se recusado a assumir a responsabilidade.

Na delegacia, o caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

 

