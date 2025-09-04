AGORA: Engavetamento deixa várias pessoas feridas na BR-163, em Nova Alvorada do Sul

Um engavetamento envolvendo três veículos deixou várias pessoas feridas durante a tarde desta quinta-feira (4), na BR-163, em Nova Alvorada do Sul.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Alvorada Informa, a colisão envolveu um caminhão baú, uma carreta e um micro-ônibus, que fazia o itinerário de Campo Grande a cidade paraguaia de Coronel Sapucaia.

A dinâmica vista no local aponta que o caminhão teria freado repentinamente na pista, sendo atingido pela carreta, que foi acertada pelo micro-ônibus.

Sem vítimas fatais, algumas pessoas feridas foram socorridas pelas equipes da Motiva Pantanal, concessionária responsável pela rodovia em Mato Grosso do Sul. No entanto, não se sabe ao certo quantas pessoas ficaram feridas.

Por conta do acidente, o trânsito na região está funcionando no esquema ‘Pare e Siga’, causando congestionamento e lentidão. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) está atendendo o caso.

