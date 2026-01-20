Menu
AGORA: Imprudência no trânsito causa capotamento de camionete no Royal Park

Sinistro de trânsito envolveu uma Chevrolet S10 e um Hyundai HB20

20 janeiro 2026 - 08h37Vinícius Santos e Sarah Chaves    atualizado em 20/01/2026 às 09h58
Bombeiros atendem as vítimas - Bombeiros atendem as vítimas -   (Jônatas Bis/JD1)

Um acidente de trânsito com capotamento de uma Chevrolet S10 foi registrado na manhã desta terça-feira (20), no cruzamento da rua Professor Luiz Alexandre de Oliveira com a rua Manoel Inácio de Souza, na região do bairro Royal Park, em Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atende a ocorrência. A cena chama a atenção de quem passava pelo local. Segundo apurado, a camionete Chevrolet S10 era conduzida por uma mulher, enquanto o outro veículo envolvido na colisão é um Hyundai HB20, que ficou com a parte dianteira completamente destruída.

A vítima da S10, aparentemente uma senhora, foi retirada pelos bombeiros consciente. Já o condutor do HB20 sofreu ferimentos leves e também recebe atendimento no local. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atua em apoio à ocorrência.

Dinâmica do acidente

Testemunhas relataram que a Chevrolet S10, conduzida pela mulher, seguia pela rua Professor Luiz Alexandre de Oliveira, no sentido Via Parque, quando a motorista realizou uma conversão para acessar a rua Manoel Inácio de Souza, manobra proibida no local.

Ainda conforme os relatos, o Hyundai HB20 trafegava pela Professor Luiz Alexandre de Oliveira, no sentido shopping, com o semáforo verde, momento em que acabou atingindo a Chevrolet S10, que realizava a conversão irregular.

A condutora da camionete, de 63 anos, moradora da região, seguia para casa no momento do acidente e sofreu fratura na clavícula. Já o condutor do Hyundai HB20, de 31 anos, estava a caminho do trabalho.

Ambos os envolvidos foram socorridos e encaminhados para o mesmo hospital particular, onde devem passar por avaliação médica. Na Via Park, no sentido shopping, o trânsito segue lento em razão do atendimento da ocorrência.

O Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran) deve ser acionado para apurar a dinâmica e as causas do acidente, para posterior atribuição das responsabilidades.

